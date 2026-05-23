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Liga de Primera

¿Por qué Universidad de Chile y O’Higgins no juegan este fin de semana en la Liga de Primera 2026?

El importantísimo duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins por la Liga de Primera 2026 fue reprogramado para junio.

El compromiso entre la U y O’Higgins sufrió modificaciones en el calendario.
© PhotosportEl compromiso entre la U y O’Higgins sufrió modificaciones en el calendario.

La Liga de Primera 2026 continúa su desarrollo con una programación ajustada en esta parte del calendario, aunque solo 14 de los 16 equipos verán acción este fin de semana por la fecha 13.

Esto se debe a que el encuentro entre Universidad de Chile y O’Higgins fue reprogramado, generando dudas entre ambas hinchadas respecto a la verdadera razón de la suspensión de este compromiso en la jornada.

Los hinchas de ambos clubes deberán esperar para ver nuevamente a sus equipos en cancha. | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Los hinchas de ambos clubes deberán esperar para ver nuevamente a sus equipos en cancha. | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

La U vs O’Higgins fue reprogramado: ¿la razón?

El duelo entre la U y el Capo de Provincia fue reagendado para el 18 de junio a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

La decisión se tomó debido a la programación del partido entre Millonarios y O’Higgins, que se disputará en Colombia este martes 26, lo que obligó a mover el compromiso del torneo local para darle mayor descanso al cuadro celeste.

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En el caso del Romántico Viajero, el equipo recién volverá a la acción el 30 de mayo, cuando reciba a Deportes Concepción, en un período en el que habrán pasado más de 10 días desde su última presentación oficial ante Cobresal.

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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