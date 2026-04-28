En una verdadera tormenta de goles y en uno de los mejores partidos de la temporada, París Saint Germain derrotó 5-4 a Bayern Munich por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League y dejó la llave abierta para la revancha en Alemania.

En el Parque de los Príncipes, los ‘Bávaros’ fueron los primeros en pegar: a los 17’ Harry Kane abrió la cuenta mediante lanzamiento penal tras infracción de William Pacho sobre Luis Díaz, pero rápidamente, a los 24’ el elenco parisino lo empató a través de Khvicha Kvaratskhelia.

Joao Neves a los 33’ puso el 2-1 para los parisinos, pero Michael Olise igualó el marcador a los 41’, hasta que en el último minuto del primer tiempo, una mano de Alphonso Davies le valió un tiro penal al PSG que capitalizó en gol Ousmane Dembelé a los 45+3’.

Bayern Múnich dejó viva la llave para la revancha en el Allianz Arena (Getty Images).

En el segundo tiempo, los parisinos aprovecharon en dos minutos de poner el partido 5-2 y la llave prácticamente cerrada con los goles de Khvicha Kvaratskhelia (56’) y Ousmane Dembelé (58’).

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Sin embargo el conjunto germano todavía tenía algo para decir: Dayot Upamecano (65’) y una tremenda jugada personal de Luis Díaz (68’) sentenciaron el 5-4 final a favor de los pupilos de Luis Enrique, dejando la serie totalmente abierta para la revancha en Munich a jugarse la próxima semana.

Cuándo vuelven a jugar Bayern vs. PSG

El duelo de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint Germain se jugará el próximo miércoles 6 de mayo a las 15:00 horas en el Allianz Arena.

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