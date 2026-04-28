Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Champions League

¡El partidazo del año! PSG supera a Bayern Múnich tras un vendaval de goles por la semifinales de Champions League

PSG desaprovechó una importante diferencia ante los bávaros, quienes lograron dejar viva la llave tras un infartante 5-4 en el Parque de los Príncipes.

¡PSG desperdició una diferencia importante ante Bayern!
© Getty¡PSG desperdició una diferencia importante ante Bayern!

En una verdadera tormenta de goles y en uno de los mejores partidos de la temporada, París Saint Germain derrotó 5-4 a Bayern Munich por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League y dejó la llave abierta para la revancha en Alemania.

En el Parque de los Príncipes, los ‘Bávaros’ fueron los primeros en pegar: a los 17’ Harry Kane abrió la cuenta mediante lanzamiento penal tras infracción de William Pacho sobre Luis Díaz, pero rápidamente, a los 24’ el elenco parisino lo empató a través de Khvicha Kvaratskhelia.

Joao Neves a los 33’ puso el 2-1 para los parisinos, pero Michael Olise igualó el marcador a los 41’, hasta que en el último minuto del primer tiempo, una mano de Alphonso Davies le valió un tiro penal al PSG que capitalizó en gol Ousmane Dembelé a los 45+3’.

Bayern Múnich dejó viva la llave para la revancha en el Allianz Arena (Getty Images).

Bayern Múnich dejó viva la llave para la revancha en el Allianz Arena (Getty Images).

En el segundo tiempo, los parisinos aprovecharon en dos minutos de poner el partido 5-2 y la llave prácticamente cerrada con los goles de Khvicha Kvaratskhelia (56’) y Ousmane Dembelé (58’).

Sin embargo el conjunto germano todavía tenía algo para decir: Dayot Upamecano (65’) y una tremenda jugada personal de Luis Díaz (68’) sentenciaron el 5-4 final a favor de los pupilos de Luis Enrique, dejando la serie totalmente abierta para la revancha en Munich a jugarse la próxima semana.

Ver también

Fin al balón con las estrellas: La Champions League cambia de marca deportiva a partir del próximo año

Cuándo vuelven a jugar Bayern vs. PSG

El duelo de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint Germain se jugará el próximo miércoles 6 de mayo a las 15:00 horas en el Allianz Arena.

Así vivimos PSG vs. Bayern

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones