Un verdadero terremoto futbolístico sacudió los pasillos del Cilindro de Avellaneda. Este sábado, y de una forma completamente inesperada para el mundo académico, Gustavo Costas dejó de ser el director técnico de Racing.

La historia reciente de la Academia venía dando preocupantes señales de alerta. Tras cerrar un 2025 de gran forma como subcampeón del fútbol argentino —perdiendo la final por penales ante Estudiantes—, el arranque de este 2026 se tornó sumamente complejo con tres caídas consecutivas.

La tensión escaló a niveles insostenibles tras la dolorosa derrota frente a Independiente en el clásico de la ciudad, recordada por el penal picado que falló Adrián “Maravilla” Martínez, cuyo errático presente desnudó el bajón de varios referentes del plantel y donde el chileno Damián Pizarro también se ha llevado duras críticas.

Tras quedar eliminados en cuartos de final del torneo local ante Rosario Central, el golpe de gracia llegó en el plano internacional: el desafortunado empate ante Caracas, que truncó la clasificación en la Copa Sudamericana antes de terminar la fase de grupos, terminó por sentenciar el destino del cuerpo técnico.

Diego Milito despidió al histórico Gustavo Costas

Un portazo injusto y sin despedida en cancha

Lo que más llamó la atención en el mundo Racing fue la frialdad y la nula elegancia con la que la dirigencia manejó el adiós de un ídolo de la casa. Costas y sus colaboradores no vislumbraban este final y ya planificaban la pretemporada del segundo semestre.

De hecho, la salida se concreta a falta de dos partidos para el parate: el duelo del miércoles ante Independiente Petrolero en un Cilindro a puertas cerradas y el cruce del domingo 31 de mayo contra Defensa y Justicia por Copa Argentina en Jujuy. Debido a esto, la hinchada albiceleste —que jamás culpó al DT por el mal momento— se quedará con las ganas de ovacionarlo en el césped.

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El adiós de Costas

Consciente del cariño de la gente, Gustavo Costas solicitó formalmente una conferencia de prensa de despedida en las instalaciones del club para hablarle cara a cara a los fanáticos. El estratega se marcha tras dos años y medio de gestión con un notable registro de 134 partidos dirigidos (71 victorias, 23 empates y 40 derrotas), pero con el orgullo imborrable de haber quedado en las páginas de oro de la institución al levantar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.