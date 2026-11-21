Real Madrid recibe a Celta este sábado 21 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.
Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Celta tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Real Madrid viene de ganar 3-0 como visitante ante Valencia. El equipo ocupa el puesto 2 con 30 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Racing de Santander.
Celta empató 0-0 como local ante Levante en la fecha anterior. Celta está 12° en la tabla con 13 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Rayo Vallecano.
El historial entre Real Madrid y Celta
Real Madrid y Celta se enfrentaron 59 veces en los últimos años: 40 triunfos de Real Madrid, 13 de Celta y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/03/2026
|Celta vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|07/12/2025
|Real Madrid vs. Celta
|0-2
|Primera División
|04/05/2025
|Real Madrid vs. Celta
|3-2
|Primera División
|16/01/2025
|Real Madrid vs. Celta
|5-2
|Copa del Rey
|19/10/2024
|Celta vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|10/03/2024
|Real Madrid vs. Celta
|4-0
|Primera División
|25/08/2023
|Celta vs. Real Madrid
|0-1
|Primera División
|22/04/2023
|Real Madrid vs. Celta
|2-0
|Primera División
|20/08/2022
|Celta vs. Real Madrid
|1-4
|Primera División
|02/04/2022
|Celta vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 12:15 hs
- Sevilla vs. Betis — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Real Madrid y Celta se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Real Madrid suma 30 puntos tras vencer a Valencia, Racing de Santander y Barcelona.
- Celta suma 13 puntos en el torneo.