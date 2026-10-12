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Champions League

Sabah FK vs. Slavia Praga: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 2 de la Champions League

Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Sabah FK vs. Slavia Praha, Champions League
Sabah FK vs. Slavia Praha, Champions League

El martes 13 de octubre, Sabah FK recibe a un Slavia Praga que llega golpeado pero que sigue siendo el gran candidato de este grupo.

Los dos equipos arrancaron con derrota en la fase de liga de la Champions y necesitan reaccionar rápido si quieren mantener vivas sus chances de avanzar.

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Horario del partido

  • Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sabah FK debutó con una derrota dura, 0-4 como visitante ante el Manchester United, un resultado que deja claro la diferencia de nivel que puede encontrar en esta fase. El equipo azerbaiyano todavía no sumó puntos y figura entre los últimos de la tabla general, así que este partido es una oportunidad para mostrar otra cara ante su gente.

El Slavia Praga tampoco pudo arrancar con triunfo: cayó 2-3 como local frente al Lens en un partido que tuvo de todo. Pese a la derrota, el equipo checo sigue considerado favorito para este cruce y viene con la necesidad de reencontrarse con el triunfo para no quedar complicado en la tabla.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs
  • Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs
  • Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs
  • RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs
  • Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs
  • Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs
  • LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
  • Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
  • Sabah FK suma 0 puntos en el torneo.
  • Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
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