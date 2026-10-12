Sabah FK vs. Slavia Praga: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 2 de la Champions League

El martes 13 de octubre, Sabah FK recibe a un Slavia Praga que llega golpeado pero que sigue siendo el gran candidato de este grupo.
Los dos equipos arrancaron con derrota en la fase de liga de la Champions y necesitan reaccionar rápido si quieren mantener vivas sus chances de avanzar.
Horario del partido
- Chile: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK debutó con una derrota dura, 0-4 como visitante ante el Manchester United, un resultado que deja claro la diferencia de nivel que puede encontrar en esta fase. El equipo azerbaiyano todavía no sumó puntos y figura entre los últimos de la tabla general, así que este partido es una oportunidad para mostrar otra cara ante su gente.
El Slavia Praga tampoco pudo arrancar con triunfo: cayó 2-3 como local frente al Lens en un partido que tuvo de todo. Pese a la derrota, el equipo checo sigue considerado favorito para este cruce y viene con la necesidad de reencontrarse con el triunfo para no quedar complicado en la tabla.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
- Sabah FK suma 0 puntos en el torneo.
- Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.