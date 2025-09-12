Cobreloa está pasando por un momento turbulento de la temporada 2025 en la Primera B, toda vez que el conjunto nortino acumula tres partidos seguidos sin conocer de victorias y el fin de semana anterior se comió una feroz boleta por 0-4 a manos de Deportes Concepción.

El ambiente en el norte está caldeado, pese a que el cuadro loíno se mantiene en la séptima ubicación y se ilusiona con poder retornar a la Primera División este año para el 2026 estar en la categoría de honor del fútbol chileno.

Ante la posibilidad de que César Bravo deje su cargo como DT en caso de no conseguir un resultado positivo ante Deportes Recoleta, se pronunció el ex portero Óscar Wirth: “Esas tomas de decisiones están dadas por personas que le quieren dar gusto a otros y no por convicción sobre lo que hay que hacer o no. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que puede suceder en lo futbolístico, pero están a cargo del club”, dijo a Bolavip Chile.

Cobreloa viene de ser vapuleado por Deportes Concepción. | Foto: Photosport

“Eso hace que en el momento de tomar decisiones no sean las más adecuadas y, cuando se equivocan, tampoco es que hagan una autocrítica. Ellos cuidan la pega y no se quieren poner en contra de los que toman malas decisiones”, agregó.

Para Wirth, no tiene ningún sentido cambiar de DT en este momento de la temporada: “Cambiar a esta altura, cuando quedan como 6 partidos, no sé si sea tan relevante. Lo que pasa es que, dentro de todo, se supone que el técnico aceptó lo que tiene porque eso es lo que quería. Entonces, ahora él tiene que sacarle rendimiento a este plantel, eso es lo que hay que exigirle”.

Cabe recordar que, después de enfrentar a Deportes Recoleta, a Cobreloa le quedarán 5 partidos; Santa Cruz, Santiago Morning y Curicó Unido de visita, mientras que ante Temuco y Santiago Wanderers los enfrentará de local.

Cobreloa vs. Deportes Recoleta, día y hora

El cuadro loíno saltará a la cancha del Estadio Zorros del Desierto este domingo 14 de septiembre a las 12 de la tarde, día y hora en donde deberán recibir a Deportes Recoleta por la Fecha 25 de la Primera B.