Diez jugadores terminaron contrato en la tienda naranja tras coronarse campeones de Primera B y lograr el retorno a la Liga de Primera.

Cobreloa vive días de celebración tras coronarse campeón de Primera B y asegurar su regreso a Primera División. Sin embargo, en Calama ya comienzan a mirar de reojo la planificación de la temporada 2027 donde gran parte del plantel que logró el ascenso finaliza contrato.

En total, son diez los futbolistas cuyo vínculo con la institución naranja expiran en diciembre, una situación que enciende las alarmas de cara al próximo año. Ahora, la dirigencia loína deberá resolver la continuidad de varias piezas del elenco naranja si pretende darle continuidad al proyecto que seguirá encabezando el técnico Mario Salas.

Cobreloa enfrenta un fuerte dilema en el mercado de fichajes (Photosport).

Los 10 que terminan contrato en Cobreloa

Entre los nombres que finalizan contrato aparece el arquero Hugo Araya, quien fue una de las grandes figuras del ascenso al convertirse en héroe en la definición por penales ante San Luis. También termina contrato Diego Tapia, el otro guardameta de la lista.

En defensa, los jugadores que quedan libres son Diego García y Felipe Saavedra. Mientras que en el mediocampo aparece el argentino Facundo Velazco, quien también deberá resolver su futuro en la tienda loína.

La lista se completa con cinco futbolistas de características ofensivas: Álvaro Delgado, Cristian Duma, Vicente Conelli, Matías Sandoval y Felipe Fritz.

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Así, Cobreloa tendrá una importante tarea en el mercado de pases, con diez situaciones contractuales por resolver y el desafío de conformar un plantel competitivo para su retorno a Primera División.