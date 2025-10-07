El delantero Álvaro Delgado, quien llegó como refuerzo a principios de año, quería convertirse una pieza importante del andamiaje ofensivo de Cobreloa para la temporada 2025.

Sin embargo, una lesión lo dejó fuera de las canchas y su ausencia no solo significó la pérdida de un titular, sino que resintió directamente el poder de gol del conjunto loíno en gran parte de la Primera B.

Ante esta situación, el DT César Bravo se vio obligando a buscar variantes para suplir su fundamental aporte ofensivo y ahí encontró a Aldrix Jara como su gran reemplazante.

Álvaro Delgado ya está entrenando con normalidad en Cobreloa

Ahora que Delgado volvió a los entrenamientos, el doctor Sergio Silva Oporto reveló en el programa “Zona de Gigantes” de Radio El Loa los detalles detrás del complejo proceso de recuperación del ariete, destacando no solo la determinación del jugador, sino también un significativo esfuerzo económico por parte del club para asegurar su retorno a las canchas.

“Álvaro (Delgado) siempre ha tenido ganas de jugar incluso adelantando las fechas, pero hemos sido super consecuentes que mientras no hemos tenido las imágenes y la parte física no los íbamos a apurar”, afirmó Silva.

El último partido de Alvaro Delgado fue 20 de junio ante Curicó Unido, duelo donde convirtió un gol | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Uno de los puntos más destacados fue el compromiso de la dirigencia loína. “La solución que tuvimos que optar fue la solución más cara: mandarlo a Santiago y tomarse los controles allá, con resonancias y ecografías. El club se metió la mano al bolsillo y tuvo que sacrificar”, confesó el facultativo.

Finalmente, el médico dimensionó la gravedad de la dolencia que afectó a Delgado, explicando que se estuvo al borde de una intervención mayor. “La lesión de Álvaro era una lesión grave en el fútbol, que si hubiese pasado algo más, hubiese sido quirúrgica. Con trabajo, con las plaquetas que se le aplicaron y trabajo kinésico y fisioterapia se logró recuperar en un 100%”, detalló.

¿Cuándo y contra quién es el próximo rival de Cobreloa en la Primera B?

El próximo partido de Cobreloa será ante Deportes Temuco. Este partido se disputará el 12 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.