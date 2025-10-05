Cobreloa obtuvo una victoria importantísima en condición de visitante tras vencer épicamente por 2-1 a Deportes Santa Cruz, en un partido válido por la fecha 26 de la Primera B.

El encuentro, disputado en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García, se definió en el tiempo de descuento, donde el cuadro visitante logró revertir el marcador adverso gracias a las anotaciones en el minuto 104 del delantero Aldrix Jara y en el minuto 109 del defensor Agustín Heredia.

Con esta victoria, los Zorros del Desierto suman puntos vitales en sus aspiraciones dentro del torneo: quedaron a cinco puntos de los líderes Universidad de Concepción y Deportes Copiapó.

César Bravo enaltece a Agustín Heredia, defensor de Cobreloa

Tras el partido, el técnico César Bravo conversó en extenso con el medio En La Línea Deportes de Radio FM 7 94.7, donde tuvo palabras de elogios para el autor del tanto del triunfo.

“Es un tipo muy querido, es una muy buena persona, es muy trabajador, él se ha adaptado de buena forma, es un jugador que no habla mucho pero sí interactúa muy bien con sus compañeros por eso los jugadores lo sienten y afortunadamente el fútbol siempre premia a las buenas personas”, recalcó Bravo sobre Heredia.

Agustín Heredia fue una de las figuras del triunfo de los loínos| FOTO: Cobreloa

“Nos dio el gol del triunfo, un triunfo histórico, donde sabíamos el peso que teníamos en la espalda”, sentenció.

¿Cuándo y contra quién es el próximo rival de Cobreloa en la Primera B?

El próximo partido de Cobreloa será ante Deportes Temuco. Este partido se disputará el 12 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.