En medio de la incertidumbre en el Ascenso: Cobreloa toma una importante decisión

En las últimas horas desde Cobreloa oficializaron esta importante decisión para la recta final de la temporada.

Cobreloa se mantiene en suspenso sobre lo que es la definición en la Liga de Ascenso, en la que resta tan solo una fecha en aquella competencia para definir a los ascendidos y descendidos en este torneo que ha sido de alto impacto.

La situación de San Marcos de Arica tiene a todos en ascuas con miras a la última fecha del torneo, en la que la mayoría de lo clubes espera por la resolución de la ANFP para reprogramar la última fecha del torneo.

Mientras aquello aún no ocurre, desde Cobreloa tomaron una importante decisión para esta recta final del año, en donde los dirigidos por Mario Salas no quieren perder su ritmo futbolísistico y oficializaron un duelo amistoso.

El conjunto ‘Loíno’ oficializó hace unos instantes un encuentro amistoso ante Deportes Iquique el sábado 7 de noviembre a partir de las 12:30 horas, en la que en las próximas horas darán detalles para la venta de entradas.

Cobreloa se enfrentará a Iquique | Foto: Photosport

Desde el conjunto naranja esperan poder sacar el máximo provecho de lo que será este partido, en el que esperan mantenerse en un buen aspecto físico y futbolístico para afrontar lo que será esta recta final del torneo, la que desean culminar con el anhelado ascenso.

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Cabe destacar que el último duelo de Cobreloa en la Liga de Ascenso sería con Deportes Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto, la que esperan por su pronta reprogramación.