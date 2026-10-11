La probable formación de Cobreloa para enfrentar a Deportes Copiapó en la Liga de Ascenso

Cobreloa en esta jornada tiene un duelo clave ante Deportes Copiapó y acá está su probable formación.

Cobreloa disputará una nueva fecha crucial dentro de la Liga de Ascenso, en donde el conjunto ‘Loíno’ tendrá que visitar a Deportes Copiapó, en la que tiene la gran misión de sumar una victoria para mantenerse firme en la cima.

Para este duelo, el conjunto naranja llega con el ánimo arriba tras su agónico triunfo en condición de visitante ante Deportes Temuco en el sur del país, el que le permitió mantenerse en el primer lugar en esta recta final del torneo.

En este compromiso, el estratega Mario Salas guardó a sus mejores nombres para enfrentarse al ‘León de Atacama’, en el que además recupera a dos importantes nombres como Cristián Insaurralde y Diego García, quienes cumplieron sus fechas de suspensión.

De esta forma, la alineación de Cobreloa sería con: Hugo Araya en portería; David Tapia, Rodolfo González, Diego García y Matias Tapia en defensa; Cristian Muga, Jorge Paul Gatica y Facundo Velazco en el mediocampo; Álvaro Delgado , Gustavo Gotti y Cristian Insaurralde en ataque.

Cobreloa quiere un nuevo triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Copiapó y Cobreloa se disputará este domingo 11 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y el árbitro de este partido será Piero Maza.

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