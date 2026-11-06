El entrenador de Cobreloa, Mario Salas habló sobre el presente de los 'Loínos' en el ascenso.

En Cobreloa aún existe mucha expectación con lo que es la definición en la Liga de Ascenso, la que se mantiene todavía en vilo por lo que es la resolución por el caso de San Marcos de Arica y los coletazos que está puede generar para la tabla de posiciones.

Sobre esta situación, el entrenador del conjunto ‘Loíno’, Mario Salas conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que habló como ha vivido junto al grupo estos días de incertidumbre por la definición del ascenso.

“Estos tiempos de espera que son tan largos van generando algo de ansiedad en las personas. Al plantel lo he visto muy bien, han sabido llevar muy bien las sesiones semanales de entrenamiento”, comienza señalando Salas.

Agregando a esto, el DT no niega que existe muchas ansias por la definición, pero el equipo se mantiene preparando para llegar al 100% para el próximo partido: “Se genera ansiedad al esperar, pero yo creo que lo hemos manejado bien, los jugadores están muy enfocados en lo que vamos a hacer este fin de semana y también el próximo”.

Salas habló de todo en Cobreloa | Foto: Photosport

Si bien el ‘Comandante’ sabe que existe mucha expectación por la definición en el Ascenso, valoriza la decisión de la ANFP en suspender la última jornada hasta que no existe una claridad por la sanción a San Marcos de Arica.

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“Yo siento que la decisión de la ANFP en este caso fue buena, de no hacer jugar un partido con las cosas todavía sin claridad”, declara.

Finalmente, Salas deja un mensaje más que importante con Cobreloa, en la que a pesar de esta semanas sin competencia, su equipo no pondrá excusas para llegar de la mejor forma a esta definición y poder conseguir su vuelta a primera.

“Nosotros no vamos a tener ninguna excusa para llegar bien al partido con Puerto Montt, y ese partido vamos a hacer todo lo posible para poder ganarlo”, finalizó.