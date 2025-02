Cobreloa recibió en el Estadio Zorros del Desierto a Deportes Antofagasta, por la fecha 2 de la Copa Chile Coca Cola Sin Azúcar. ¿El resultado final? Un empate 1 a 1.

Los dirigidos por el entrenador César Bravo fueron los encargado de abrir el marcador tras la anotación de Diego Acevedo, quien marcó a los 48 minutos del primer tiempo, cuando la primera parte ya expiraba..

El empate por parte de los Pumas llegaría tras la anotación del delantero Manuel López, quien decretaría el empate final y le ’robaría’ un punto importante para sus pretensiones en el Grupo A del principal torneo de copa del país.

Manuel López le robó las ilusiones a los hinchas naranjas | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Camilo Pino y el gran problema que tuvo Cobreloa ante Deportes Antofagasta

En conversación con BOLAVIP CHILE, Camilo Pino, tricampeón con los loínos, lamentó la igualdad de los Loínos y los aconsejó de cara a los próximos compromisos.

“Hubiese sido la misma dinámica que el primer tiempo y el partido era nuestro. No me gustó el segundo tiempo de Cobreloa, a mi parecer no jugó a nada”, resaltó el ex mundialista sub 20.

“Yo sé que uno nunca va a estar al 100 por ciento en los 90 minutos que se jueguen pero si tú estás al 70 por ciento que andes a buen ritmo y buena dinámica, más posibilidades vas a tener de ganar que perder”, concluyó Pino.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Cobreloa?

Cobreloa visitará a Deportes Iquique el domingo 9 de enero a las 20:30 por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Chile 2025.