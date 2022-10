Hablar de Claudio Borghi en Colo Colo es hablar de historia pura en el Cacique. El Bichi no solo pasó por los albos como jugador después de que el equipo ganara la Copa Libertadores, sino que después volvió como entrenador para consagrarse como uno de los más ganadores de la historia con un tetracampeonato bajo la manga.

El campeón del mundo con Argentina asumió el primer equipo para la temporada 2006 después de varias temporadas irregulares donde Colo Colo no daba con la tecla justa y tenía mucha materia prima dentro de sus filas como Arturo Vidal, Matías Fernández y Jorge Valdivia, entre otros.

El Bichi se sentó a conversar con Bolavip Chile e hizo un repaso de su carrera en los albos: “En logros fue importante, tuvimos dos años muy intensos y muy estresantes. Yo tenía el pelo negro y después se me caía del stress. Había tenido mi primera experiencia en Audax y después agarré Colo Colo y le debo mucho en el sentido que toda mi carrera como iniciador de entrenador y primeras armas las hice ahí. Hemos cumplido, me dio mucho y yo le di un poco menos”.

Borghi reveló que el título del Apertura 2006 nunca estuvo en los planes. | Foto: Archivo

Consultado por el cariño que recibe de los hinchas, dijo que “Si todos me quieren, me preocupo y si todos me odian, también. Los hinchas no tienen obligaciones de mostrar cariño, algunos lo hacen y otros no. Los títulos fueron muy importantes, pero no fue lo principal”.

Borghi hizo una inédita revelación de lo que eran los objetivos en su llegada al Monumental: “Nuestra llegada tuvo que ver con que el club no quebrara de nuevo. Aunque la gente no lo crea, el título estaba dentro de los planes, el tema era vender jugadores y hacer una caja que le permitiera no endeudarse otra vez”.

“Cuando llegué había más gerentes que en el aeropuerto; de fútbol, informática, de programación, etc. Así que la idea principal fue esa, que no quebrase y después se dieron las otras cosas como que vendimos una cantidad importante de jugadores y el club volvió a ser económicamente estable aparte de los campeonatos ganados”, remató.