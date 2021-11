Manuel de Tezanos opina sobre la decisión del directorio de la ANFP de aplazar el compromiso de Colo Colo ante Santiago Wanderers que estaba programado para el martes a las 18:30 en el Estadio Monumental y por fuerza mayor se movió para el sábado a las 18:00.

El periodista a través de su canal de Youtube expresa que no está de acuerdo con el criterio de la Seremi de Salud para determinar a los jugadores como contacto estrecho por compartir una cancha. De Tezanos respalda al Comite Médico de la ANFP, grupo técnico que argumentó que no hay evidencia cientifica en el criterio de la autoridad sanitaria.

"Creo que se equivoca la autoridad, como quedó demostrado con los jugadores de Universidad Católica, el contagio al aire libre es muy improbable. Hay datos médicos de los partidos que se han jugado que lo demuestran. Estoy con el Comite Médico de la ANFP. Si bien creo que el partido pasado estuvo bien que se jugara con juveniles porque así habla el protocolo y el reglamento que está aprobado, aquí hay fuerza mayor. Si no hay nadie disponible, no se puede jugar, es así de sencillo. Me parece bien que el partido se reprograme", argumenta en Tarde Pero al Balong

El profesional además se refiere a la postura de Santiago Wanderers, primero con Reinaldo Sánchez apoyando la postergación y después con el Club exigiendo que se juegue el compromiso: "Lo que te habla un poco de cómo se maneja el futbol y los códigos de nuestros dirigentes es que (Sánchez) estaba muy favor de que el partido se suspendiera con Audax y cuando se jugó ese partido y le tocaba Wanderers, resulta que quería jugar a toda costa", dice.

"Este es un caso distinto a los anteriores, a Colo Colo se la ha aplicado dos veces el reglamento, no es que se la hayan dejado pasar. En este caso tiene como a 80 personas en cuarentena, de verdad no tienen jugadores y cambiaron las reglas del juego, porque antes existía un tipo de protocolo para respetar las cuarentenas y ahora increíblemente, a pesar de que ningún dato cientifico lo respalda, no dejan a los jugadores que no están contagiados con Covid-19 entrenar ni jugar el partido", complementa de Tezanos.

El comunicador continúa con su argumentación: "Ante este cambio es razonable. El campenato no se puede definir porque un equipo no se presente. El campeón probable perdería 24 puntos y Wanderers no puede cambiar su postura de 'nosotros somos pro deporte' y después cuando les sirve cambiar la postura".

De Tezanos además sostiene que "Colo Colo podría tener seis puntos más de los que tiene ahora y es víctima de su propia ley, porque esta es la ley Colo Colo, digamos que Colo Colo es que el causó que se pusieran tan rígidos, porque el año pasado se aprovechó en ese partido famoso con Antofagasta. En este caso me parece que se está siendo justo, no hay gente para jugar".

Manuel considera correcta la postergación del compromiso: "Aquí hay sentido común, es lo razonable desde lo deportivo. Como hincha me encantaría que pierda 24 puntos y Católica salga campeón, pero es hasta feo deportivamente y segundo, creo que Colo Colo ya pagó sus faltas, aquí hay problema donde se mete la Seremi de Salud, no la ANFP. Está bien, el Campeonato no puede definirse por secretaria, sería un mal precedente y ya a Colo Colo se le castigó dos veces y acá le cambiaron las reglas del juego", finaliza.