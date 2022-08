Colo Colo está obligado a sacar un buen resultado el fin de semana en el Estadio Monumental para seguir con vida en la Copa Chile. La llave de los octavos de final queda abierta para la vuelta y donde los jugadores están confiados en poder sacar un buen resultado que les entregue la clasificación a los cuartos de final.

El defensor argentino Emiliano Amor regresó a la competencia con la camiseta de Colo Colo y por la cual, el zaguero central se mostró con confianza pensando en el partido que tendrán el domingo en el Estadio Monumental para la vuelta de la llave.

“En casa nos hacemos fuertes, esperamos que el aforo sea el que necesitamos porque no puede ser que juguemos con 10 mil personas cuando Colo Colo mete 30 mil o 40 mil personas”, fueron las palabras que entregó en conversación exclusiva con DaleAlbo desde Chillán.

Pero eso no fue todo, debido a que además entregó detalles al respecto de que fue su partido en el que volvía a la competencia y lo hizo disputando todo el partido, luego de estar cerca de dos meses sin la alta competencia.

Emiliano Amor en su regreso con Colo Colo en Copa Chile. (Foto: Guillermo Salazar)

“Me sentí bien, fui de menos a más. El resultado no era el que esperábamos, pero vamos sumando minutos y en casa lo vamos a ganar, no tengo dudas. El equipo me ayudó un montón”, sentenció al respecto el zaguero central trasandino.

Colo Colo deberá dar vuelta la llave este domingo en el Estadio Monumental, donde al menos deberá ganar por una diferencia de un gol para mandar la llave a los penales o de dos para clasificar directamente a los cuartos de final de Copa Chile.