El ídolo del Cacique se refirió a la partida del ya ex goleador de los albos y aseguró que pudo haber realizado algo más en el club y hasta podría haber pasado a la historia.

Colo Colo quiere dejar atrás el tema de Juan Martín Lucero luego que el atacante argentino dejara el Estadio Monumental y emigrara a Fortaleza de Brasil en una situación que no resultó de la mejor manera.

Los coletazos de aquella negociación todavía hacen eco dentro de lo que es el entorno del Cacique, sobretodo en los hinchas y también en ex jugadores. Con relación a esto último, es que Esteban Paredes no quiso quedar ajeno a la partida del trasandino.

En Pelota Parada de TNT Sports, el ídolo colocolino apuntó que le causó curiosidad la manera en que el 'Gato' dejó el club tras todo el cariño que se había ganado por parte de la gente.

"Lucero se estaba ganando y se había ganado el cariño de la gente, de la hinchada. Era un goleador innato. La verdad que llegó y le costó un poquito, pero no se demoró nada en ser el goleador de Colo Colo y la verdad que me extrañó que se fuera de esa forma", sostuvo el ex '7' albo.

El ex goleador del Cacique le tiró un palito a Lucero | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Paredes sostuvo que Lucero pudo llevar a cabo muchos más logros con la camiseta de Colo Colo y hasta poder haber sido un ídolo.

"No tengo la claridad de cómo fueron las cosas, pero él podría haber hecho mucho más por Colo Colo y ser un ídolo totalmente", cerró.