Esteban Paredes y su gran confesión en el día de su partido de despedida: "Me hablaron de la U de Sampaoli y les dije que no"

En estos días y previo a lo que será su partido de despedida, el ex delantero nacional, Esteban Paredes ha hecho noticia sobre la confesión que realizó en la que estuvo muy cerca de recalar a la Universidad Católica o Universidad de Chile antes de su glorioso paso por Colo Colo, en la que indicó que tuvo más dinero sobre la mesa en los equipos Universitarios, pero optó por su gran sueño de jugar en el ‘Cacique’.

El ‘Tanque’ volvió a referirse y profundizar lo que fue esta situación y en dialogo con La Tercera desmenuzó en que antes de vestir la casaquilla del ‘Popular’, no le hacía el desprecio a la Universidad Católica y estaba dispuesto para vestir la casaquilla del conjunto de la ‘Franja’

“Declaré que a la Católica sí, porque quería ser campeón. Católica me andaba buscando. Me preguntaron si me gustaría ir a la Católica y dije que sí, porque me gustaría ser campeón en el fútbol chileno, que no lo había sido nunca”, comenzó señalando Paredes.

Después de su estancia por Colo Colo, el ídolo de los ‘Albos’ declaró que no hubiera jugado por ninguno de los equipos archirrivales del ‘Cacique’ e incluso confesó que le dijo que no a una propuesta de la U cuando era dirigida por Jorge Sampaoli.

Paredes confesó que en su momento hubiera jugado en la UC | Foto: Agencia Uno

“Es diferente. Hoy no iría, tampoco. Estuve tres años en Colo Colo y cuando estaba en México me hablaron de la U, cuando estaba Sampaoli. Y les dije que no”, complementó.

Finalmente, Paredes dejó más que claro su amor por Colo Colo y que su gran etapa por el conjunto ‘Popular’ lo marcó para toda la vida, indicando que hubiera considerado como una traición si llegaba a vestir la camiseta de la U o la UC.

“Desde mi niñez, siempre he sido colocolino. Al cumplir tres años en el club, me sentía parte de la historia. Habría sentido como que le estaba dando la espalda al club y a su historia”, cerró.