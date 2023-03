El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros incendió todo nuevamente en su última conferencia de prensa, en la que habló sobre lo que fue la reprogramación del duelo ante Huachipato, en donde confesó que se ha sentido constantemente perjudicado por quienes programan los encuentros desde que arribó al ‘Cacique’, declaración que generó polémicas en el mundo del fútbol nacional.

Ante este tema, el ex jugador de la Universidad de Chile, Diego Rivarola y el ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto tuvieron un tenso momento en el programa 'F90' de ESPN sobre este comentario del DT del ‘Cacique’, en la que el referente de los ‘Azules’ partió entendiendo una parte de los reclamos de Quinteros, pensando en ayudar a los ‘Albos’ antes de su debut por la Copa Libertadores.

“Esa parte del reclamo la entiendo, yo también considero si se le puede dar un día más, ¿por qué no? hay que intentar ayudarlos”, comenzó señalando Rivarola.

Pero entrando en un ámbito más generalizado y polémico, el histórico de la U se lanzó un comentario incendiario, en la que dejó más que claro que no encuentra que Colo Colo sea perjudicado por quienes ven la programación.

“Ahora la otra parte esa de que los perjudiquen, eso de que estamos acostumbrados a que nos perjudiquen… ¿acostumbrados a qué? Jugaron cinco partidos de local, cinco fechas de local y no dijo nada”, declaró.

Tras esto, el ‘Barti’ saltó en defensa de los ‘Albos’ y esclareció que los duelos consecutivos como local no pasaron por algo expresa decisión del club.

“Las cinco fechas no fueron por culpa de Colo Colo, que culpa tiene Colo Colo si un equipo le cambia la localía”, señaló el ídolo del ‘Popular’.

Siguiendo el debate, Rivarola volvió a calentar la conversación y declaró “pero que no digan que están acostumbrados a que todas las programaciones están en su contra”.

Barticciotto no se quedó ahí y seguía su férrea defensa por Colo Colo ante el ninguneo del ídolo de la Universidad de Chile “la cosa local no tiene nada que ver, nada que ver”.

Finalmente, Rivarola terminó con este tenso palabreo declarando y fue claro con su postura para ejemplificar que Gustavo Quinteros está en lo incorrecto cuando dice que se le perjudica.

“¿Es programación o no? Es programación. Pongo un ejemplo para que no diga que siempre está perjudicado Colo Colo. Él siempre se siente perjudicado y no es así, esa parte no la comparto”, cerró.