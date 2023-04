Ex representante de Jordhy Thompson le echa más leña al fuego y deja potente frase: "Gracias a dios hace 4 meses no sé nada de él"

Jordhy Thompson no tiene respiro tras la nueva denuncia por violencia de género que hizo su ex pareja y ahora Germán Real, su ex representante, incendió todo con una polémica frase sobre el jugador de Colo Colo.