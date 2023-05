Colo Colo sufrió, pero logró sacar adelante la tarea para derrotar por 2-1 a Audax Italiano en el estadio Monumental. Juan Cristóbal Guarello valoró la performance del equipo de Gustavo Quinteros en el primer capítulo, pero advirtió que el equipo perdió forma con los cambios en el complemento.

"La intensidad de Colo Colo en el primer tiempo parecía lo de Boca, lo que le permitió llegar, abrir la cuenta, mantener el control sobre Audax, dominar e irse al descanso con un triunfo justo", dijo el comunicador en Radio Agricultura.

El periodista fue más crítico con el complemento albo y se refirió a la última jugada del encuentro: "Luego en el segundo tiempo ante la incapacidad de Audax de achicar el marcador, empezó a experimentar, metió a Lezcano, Moya, Benegas, Wiemberg y el equipo se desestructuró completamente. Audax descuenta y termina sufriendo, con una jugada muy dudosa que van al VAR y va a ser motivo de bastante discordia".

Guarello expresó sus dudas sobre si este nivel llevará al Cacique a conseguir su objetivo: "Viendo el parámetro actual de Colo Colo, parece que este 2-1 y lo que hizo en los primeros 45, alcanza y sobra, pero no sé si para el Campeonato".

Además advirtió que el equipo no encuentra soluciones con los jugadores que arrancan en la suplencia: "Lo ganó con justicia, fue más, pero las palabras de Ramiro González me hablan de un Colo Colo dominante, arrasador. Claro, ganar siempre va a ser bueno, pero hay un análisis que Colo Colo no puede dejar de lado: no tiene banca, por algo (Carlos) Palacios está jugando siempre, por último dentro de su lentitud y sus carencias se la entrega redonda a los compañeros", agregó Guarello.

El comentarista fue muy crítico con el nivel de los refuerzos, especialmente con Matías Moya: "(Darío) Lezcano no está, (Leandro) Benegas no está, (Matías)Moya había entrado hace 5 minutos y estaba entregando todos los balones mal, lo de Wiemberg habrá que ver, no es que se haya podido evaluar. Colo Colo lo ganó, con eso le basta y a pensar en Unión que es un equipo complicado y ganó con bastante claridad, pese a tener un hombre menos".