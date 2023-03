El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, no se la mandó a decir con nadie a Matías Zaldivia y le bajó el pulgar al retorno del Cabezón ahora con la U en el Superclásico.

Gustavo Quinteros ningunea a Matías Zaldivia tras el retorno del ex Colo Colo al Monumental con la camiseta de la U: "No es Paredes ni Vidal"

Matías Zaldivia, luego de seis años y medio en el Estadio Monumental, salió por la puerta trasera de Colo Colo. El Cabezón fue multicampeón en Macul y tras no llegar a un acuerdo para renovar contrato, el zaguero firmó en la Universidad de Chile. El argentino nacionalizado chileno se transformó en una de las figuras del Romántico Viajero y volverá ahora a la cancha David Arellano para defender los colores azules en la versión 193 del Superclásico del fútbol chileno.

Durante toda la semana, el retorno de Zaldivia a Macul ha sido tema y también se le consultó eso en la previa al técnico albo, Gustavo Quinteros. Sin embargo, el DT de Colo Colo le bajó la caña y aprovechó de repasar tranquilamente al exjugador albo, quien ahora se debe a sus nuevos colores.

"Igualmente, jugó en Colo Colo mucho tiempo y bueno Zaldivia hizo un gran trabajo en el club y demás, pero no es lo mismo Paredes que Zaldivia o Vidal, supongo", expresó Quinteros.

Además, el técnico del Cacique añadió sobre el tema de Zaldivia que "yo creo que el fútbol y los jugadores cambian mucho de equipo y a veces se tienen que ir por una cuestión profesional de contrato a jugar a otros equipos".

Matías Zaldivia dejó atrás su historia con Colo Colo y se debe ahora a la U (Agencia Uno)

Eso no es todo, Quinteros también dedicó varias frases a Zaldivia y genera la primera pseudo polémica antes de iniciar el Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. El técnico argentino del Cacique remató con frases para el bronce.

"Eso no tiene que ver con la historia de Colo Colo. Ídolos, ídolos de Colo Colo son los que te nombré, son los que jugaron muchísimos años y la gente los tiene allá arriba. Bueno, yo creo que Zaldivia fue importante en la última temporada de Colo Colo, como muchos jugadores, pero también no tiene por qué no poder jugar en otro club".

Zaldivia en su estadía en Colo Colo ganó 8 títulos entre los que están dos campeonatos de Primera División del fútbol chileno, 3 Copas Chile y 3 Supercopas. Ahora, es el patrón de la zaga azul y buscará revertir los 21 años con la U sin saber de victorias en el Monumental.