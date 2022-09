Una verdadera fiesta se desató en el Estadio Monumental tras el regreso masivo de los hinchas de Colo Colo, todo tras la confirmación por parte del Ministerio de Salud al aumento de aforo permitido en los recintos de nuestros país.

Hay que destacar que el Cacique quiere dejar atrás los malos resultados obtenidos en Copa Chile, donde fueron eliminados por Ñublense en los octavos de final, y en el Campeonato Nacional, donde vienen de caer por 2 a 1 ante Unión La Calera.

Jorge Valdivia en su rol como comentarista del programa Los Tenores de ADN Deportes retornó al Estadio Monumental, pero denunció un hecho curioso en su ingreso al recinto ubicado en la comuna de Macul.

"¿Cuál era el nombre? Valentina parece. Casi no me dejan entrar, Valentina no me quería dejar entrar porque decía que era un desconocido", aseguró el Mago en un video recopilado por la radio nacional.

Valdivia en su puesto como comentarista en ADN Deportes | Foto: ADN Deportes

Luego, ya más calmado el ex Unión La Calera volvió a comentar la situación. "Si yo tuve unos incovenientes pero mejor dejarlo pasar porque estamos viviendo una linda tarde de fútbol", cerró el exvolante creativo.

Recordar que el "Mago" disputó su último compromiso en el Monumental el 10 enero 2021, cuando el Cacique derrotó por 1 a 0 a Everton de Viña del Mar con gol de Pablo Mouche.