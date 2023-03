Uno que quedará para el recuerdo de los colocolinos es el argentino Pablo Solari, delantero que llegó a Colo Colo en 2020 proveniente de Talleres de Córdoba para sumarse a las inferiores. Pero por sus condiciones se transformó en figura rápidamente, anotando el gol que evitó que el Cacique perdiera la categoría por primera vez en su historia.

Quien busca correr la misma suerte que su compatriota es Santiago Iraola, futbolista trasandino que pertenece a la filial de Colo Colo en Buenos Aires y que acaba de llegar al estadio Monumental para incorporarse al plantel de Proyección, aunque aún se desconoce su posición en el campo de juego.

Fue el Club Social y Deportivo Colo el que difundió un video en sus redes sociales con las primeras palabras de Iraola en Pedrero: "Hace un año y medio o un poquito más llegue a la filial de Buenos Aires de Colo Colo. La primera vez que me dan la ropa, la primera vez que me pongo la camiseta y veo el escudo es algo muy lindo", comenzó el argentino.

Eduardo Rubio tuvo palabras para su nuevo dirigido en el equipo de Proyección de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

"Hoy tuve la oportunidad de llegar, de presentarme ante mis compañeros. Siempre el profesor nos transmitió el sentimiento, me llena de orgullo y me gusta muchísimo, me siento la verdad bastante identificado con este club, y ese vínculo se hizo más fuerte todavía cuando me dieron la oportunidad de venir para ser jugador de ellos", complementó Iraola en un video con sus primeras imágenes en Macul.

Quien tuvo palabras para el recién llego fue Eduardo Rubio, su nuevo entrenador del equipo de Proyección de Colo Colo: "Nosotros felices de poder acompañar a los chicos que vienen de afuera, poder enseñarles lo que es el club desde adentro, y que nosotros podamos entregarles a ellos nuestra motivación para que los chicos se puedan mostrar".

Para cerrar, Santiago Iraola se presentó ante el pueblo albo con su motivación para cruzar la cordillera: "Tuve la oportunidad de que me ayudaron a conocer el estadio, tienen un estadio hermoso, y no me quiero imaginar lleno de gente, eso debe ser todavía más lindo. Soy Santiago Iraola, jugador de la filial de Colo Colo en Buenos Aires, y estoy acá en Chile en busca de un sueño".