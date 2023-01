La teleserie entre Colo Colo y Juan Martín Lucero continúa sacando nuevos capítulos, pues el delantero no seguirá en el Cacique ante una oferta desde Brasil, precisamente del Fortaleza. Por aquello es que en el conjunto albo tienen una jugada que utilizarían para evitar la partida del 'Gato' a tierras brasileñas.

Según lo informado por TNT Sports, en Colo Colo afirman que el contrato que mantiene el delantero con el cuadro popular está registrado en las dependencias del ANFP para esta temporada. Eso sí, el mismo medio asegura que en Brasil aquello no sería así.

"Desde el entorno del club del actual campeón del futbol chileno aseguran que el contrato del ex Vélez Sarsfield del 2022-2023 ya se encuentra inscrito en la ANFP para la siguiente temporada del Campeonato Nacional, situación que en Brasil no lo confirman", explicaron desde el medio citado.

Añadiendo que "desde el país de la zamba mencionan que el acuerdo firmado entre el goleador y la institución de Macul no está federado, esto significa que la matricula del "Gato" no fue entre los 10 días, por lo que no habrían problemas legales en caso de contratar al atacante", complementaron.

El delantero no sigue en el Cacique y busca su salida | Foto: Agencia UNO

De momento, queda aguardar cómo se resolverá esta situación entre el goleador trasandino y Colo Colo.