Marco Rojas está pasando un momento especial en su carrera. El Messi Kiwi, astro de la Selección de Nueva Zelanda, llegó a Colo Colo, luego de un paso por la A-League y el domingo pasado fue clave en la victoria del Cacique por 1-0 ante Palestino. El jugador dio el pase decisivo para el gol de Marcos Bolados, que encumbró a los albos a su estrella 33 en el fútbol chileno.

Rojas se reencontró con el equipo de sus amores y el de su familia en Chile, luego de vivir toda su vida fuera de las fronteras nacionales. Durante varias semanas, el mediocampista tuvo un acondicionamiento físico especial y, además, superó una gripe y problemas musculares que impidieron el debut del jugador con Colo Colo.

Luego de pasar por todos estos incovenientes, Rojas ingresó a lo crack y se vistió de naciente ídolo de los albos en la lucha por una nueva estrella. Sin duda, el mediocampista disfruta de su buen momento y espera ser considerado por Gustavo Quinteros en la Copa Chile ante Ñublense.

"Me sentí bien, fue emocionante estar en la cancha, estuve esperando eso un par de semanas y por fin llegó el momento. Me salió bien, por suerte. Los compañeros me han tratado súper bien, desde que llegué. Me hacen sentir muy cómodo en los entrenamientos, en los partidos. Quiero mostrar un poco lo que soy como jugador", dijo Rojas.

Marco Rojas debutó con el equipo de sus amores, Colo Colo, en el Estadio Monumental y se ganó el corazón de la Garra Blanca en el Monumental (Agencia Uno)

Una noche especial para Rojas

El volante Marco Rojas espero varias décadas para jugar en Chile, ya que su familia realizó toda su vida en Oceanía. Sin duda, el jugador quería vestir la camiseta de los albos, ya que en sus visitas al país solo fue como espectador al Monumental. Ante Palestino, el Messi Kiwi cumplió el sueño de toda su vida y quedó feliz por lo realizado.

"Fue especial conocer el Monumental desde adentro, tener esa experiencia. No pudo salir mejor, fue una linda noche y la disfruté mucho. Estamos en una buena situación, ya venimos de triunfos, estamos en buena forma y estamos listos para la llave con Ñublense por Copa Chile", dijo.

Pensando en el desafío por la Copa Chile, el nuevo "10" de los albos indicó que "a lo mejor le tocará a jugadores para sumar minutos y espero ser uno de ellos. A ver cómo podemos ayudar al equipo a ganar los dos partidos y así avanzar a cuartos de final".