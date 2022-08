Un grato ambiente se vive en Colo Colo, en donde los Albos preparan su partido ante Palestino de una forma bastante armónica tras cosechar cinco victorias consecutivas dentro del torneo, la cual lo tiene como sólido líder del campeonato.

En esta jornada el volante del Cacique, Leonardo Gil atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, en donde fue abordado sobre la situación de las renovaciones a final de temporada en Colo Colo, a lo que el argentino apuntó a que espera que todos puedan continuar en el equipo ya que formaron un gran grupo.

“Todos los jugadores que están en este club es porque son importantes y tienen una jerarquía no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Son jugadores que han pasado por varios equipos importantes, hoy tenemos la suerte de tenerlos acá con nosotros y ojalá que puedan continuar porque se ha armado un grupo humano muy bueno y yo creo y siempre pienso que los objetivos se cumplen y un equipo juega bien cuando hay un grupo humano bueno en cuanto al trabajo y al compañerismo, así que todos son importantísimos. Ojalá a fin de año puedan continuar todos”, partió indicando Gil.

Abocándose al presente del equipo, el ‘Colo’ se mostró contentísimo con las noticias que han entregado Emiliano Amor y César Fuentes, ya que el primero prontamente podrá a ser opción para Gustavo Quinteros y el volante ha ido agilizando su recuperación, algo que Gil valora en demasía ya que es importante que todos estén disponibles en la recta final de la temporada.

Gil destaca el grupo que se formó en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Como compañero con Emi y con César me pone muy contento de que se estén recuperando, Emi ya empezó a hacer fútbol, tuvo una lesión compleja, así que en ese sentido todos estamos muy felices porque fue y es un jugador importante para nosotros. En el mismo caso, César es un gran jugador que nos ha aportado mucho equilibrio en el mediocampo, fue una baja sensible que la sufrimos, pero ya le queda poco para recuperarse y está trabajando muy bien con los kinesiólogos, así que ojalá que lo tengamos pronto porque lo más importante es tener el plantel completo para que el cuerpo técnico decida quienes juegan”, apuntó.

En Colo Colo se es consciente del gran momento que vive el equipo, pero a pesar de aquello los jugadores del Cacique no han querido sacar el pie del acelerador y esperan mantenerse así hasta el final del torneo, en donde el volante Albo explica cuál su secreto personal para mantener dicha competitividad y no desenfocarse de aquello.

ver también Opazo corta las huinchas por renovar en Colo Colo

“En lo personal yo creo que todo se basa desde la humildad, cuando uno interiormente es humilde, tiene hambre y quiere, no se relaja y hace que los compañeros no se relajen, es un punto importantísimo. Nos quedan nueve finales, de las cuales vamos a tratar de ganarlas todas, entonces esa motivación de transmitirle al compañero a no relajarse y siempre entrenar al 100% y si alguno no lo está, despertarlo para que lo haga, porque tenemos un plantel muy competitivo. Esto es lo que nos hace a estar en donde estamos, estar con seis puntos de ventaja, de los cuales queremos estirarlos más, así que para eso hay que tener mucha humildad para trabajar de la misma manera”, señaló en conferencia de prensa.

Finalmente, Gil habló sobre su presente fútbolsitico, en donde se ha sentido importante dentro del esquema que propone su entrenador, pudiendo responder en dos puestos distintos, en los cuales el volante se siente conforme con su rendimiento y del poder ayudar a su equipo.

“En las posiciones que me ha puesto Gustavo (Quinteros) he tratado de hacerlo de la mejor manera, empecé jugando de doble cinco, después como diez y llevó tiempo haciéndolo ahí, me he acostumbrado, siempre dije que necesitaba un poco de tiempo, así que dio resultado. He ayudado mucho al equipo, así que pienso que las dos posiciones me siento cómodo, ya que los vengo haciendo hace años. Este último tiempo he jugado un poco más arriba, en donde he ayudado al equipo con la presión, son las dos posiciones en las cuales me siento cómodo y en las que hay que ayudar al equipo para rendir mejor”, cerró.