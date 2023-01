Sin duda que para Colo Colo uno de los grandes temas que se ha vivido en lo que va de este 2023, es sobre la salida polémica del atacante argentino, Juan Martín Lucero, quien durante esta jornada fue presentado en Fortaleza de Brasil, en la que esta historia claramente parece no terminar, ya que en el conjunto ‘Albo’ han señalado que llegarán hasta las últimas por la partida del ‘Gato’.

Ante esto, el reconocido periodista Sergio Gilbert dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que ha sido esta gran telenovela entre Colo Colo y el jugador, en la que expresa que es necesario que este caso sea investigado por los entes pertinentes y se dé a conocer a él o los verdaderos culpables.

“Es súper bueno que esto vaya a investigarse, que cada una de las partes pueda exponer lo que piensa que lo favorece o perjudica y lo digan abiertamente, porque si no esto va quedar en la nebulosa. Evidentemente lo que todos pensamos en un primer momento es que él incumple un contrato y que ese incumplimiento hace que perjudique a Colo Colo”, partió señalando Gilbert.

Ante lo que fue el comunicado de Lucero en sus redes sociales en las últimas horas, el destacado comunicado indica que aquello fue algo confeccionado por su representante y considera que, dentro de ese escrito, existe una parte que no le termina de cerrar por completo.

Lucero deja Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Ahora viene la respuesta de su representante, porque es obvio que es algo que escribió el representante, dando a entender que había un incumplimiento por parte de Colo Colo. Yo creo que esto es súper sano que vaya a las instancias jurídicas del fútbol y se aclare. En estas cosas siempre hay dos partes, entonces hay que conocer las dos”, declaró.

Profundizando en esto, para el periodista se le hace bastante extraño que Lucero a pesar de quejarse por el incumplimiento de algunas cosas, este haya aceptado la renovación con Colo Colo, en la que además también pone en duda la versión de los ‘Albos’ por el tema de la cláusula de salida.

“Lucero da entender de que no le cumplieron algunas cosas, pero es extraño que, si no le cumplieron, él igual espero hasta el 31 de diciembre para decirlo y no en el momento que termina su préstamo con opción de compra. Por otra parte, Blanco y Negro dice que no hay una cláusula de salida y él da entender de que, si la hay”, apuntó a Bolavip Chile.

Finalmente, Gilbert explica que para terminar con todos estos problemas hay que llevar este caso a los entes pertienentes para conocer verdaderamente a quien se le debe creer en esta situación, en la que avisó que los hinchas de Colo Colo ya perdieron todo el encanto por Juan Martín Lucero.

“Lo que pasa que en estos casos queda la duda de que alguien hizo las cosas mal, entonces mientras no se aclare, los dos quedan ante los hinchas o el público como que pueden haber incumplido cosas”.

“El hincha ya dio su veredicto, yo he visto la reacción de incluso los dirigentes del comunicado de Lucero y por lo menos en las redes sociales ya está como desencantado con el jugador, no lo consideran como una pérdida o como que hayan querido recuperar a Lucero para Colo Colo”, cerró.