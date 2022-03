En las últimas semanas surgieron informaciones sobre una eventual molestia de Daniel Morón que lo tenía meditando su continuidad en el cargo de gerente deportivo de Colo Colo. El campeón de la Copa Libertadores 1991 dejó claro que no le pasa por la cabeza renunciar antes que finalice su vínculo en un mes y medio más.

"Ustedes me conocen de 35 años que llevo en este país. Soy un tipo que siempre cumplo mis obligaciones. Tengo un contrato hasta el 30 de abril y hasta ahí puedo hablar", confesó en diálogo con Radio ADN.

"El 30 de abril termina mi contrato y yo no soy de esos que anda renunciando en el día a día o por una cosa, ni por otra, de ninguna manera. Voy a cumplir mi contrato como lo he hecho siempre en todos los equipos que estuve. En todas las cosas que hago, las hago con esa responsabilidad, tratando siempre de cumplir mis contratos y entregándome hasta el último día", aseguró.

Morón se refirió a su relación con Aníbal Mosa, con quien tuvo algún roce en un directorio: "Bien. Aníbal fue el que me llevó a mí al cargo que tengo. Seguramente que siempre los directores y yo discutimos cosas, porque yo presento cosas que hay que tratar de resolver, de hacer y muchas veces las opiniones de ellos no son concordantes con las mías. Tenemos una relación que es muy buena, pero que a final de cuentas a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero no es más allá de eso".

El campeón de la Copa Libertadores 1991 también comentó cómo se lleva con Gustavo Quinteros: "Hoy, antes de ayer, ayer y cuando asumí el cargo, tengo una relación excelente con Gustavo y yo entiendo a los entrenadores y sé que los entrenadores quieren una cosa y quieren otra y te van a pedir otra y si le traíamos al jugador que estaba pidiendo en el último tiempo, seguramente que después nos iba a pedir a otro más. Los DT son así, pero yo los entiendo. He vivido el fútbol, sé lo que es el fútbol desde adentro, para mí no es una molestia, eso no lleva a que no podamos tener una gran relación como la que tenemos", dijo.

"Con Gustavo tenemos una relación excelente y a mí me llamaba la atención cuando nos ponían que estábamos muy antagonistas. Lo que dijo Gustavo en un momento en una entrevista que dio por televisión es así, tenemos una gran amistad, estamos muy alineados ambos, concordamos mucho en todo lo que ha sucedido en el equipo, en la colaboración, elaboración, en todo lo que va sucediendo ha sido una concordancia casi mágica, total, entre él y yo", finalizó.