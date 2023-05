Waldemar Méndez no tiene piedad con el físico de Carlos Palacios en Colo Colo: "A simple vista no se ve un jugador que esté bien físicamente o al 100%"

Un baldazo de agua fría fue el que recibió Colo Colo por la Copa Libertadores, en el que los adiestrados por Gustavo Quinteros cayeron por 2-0 ante Boca Juniors por la tercera fecha del Grupo F y le cedió el liderato al conjunto argentino.

Tras lo que fue este compromiso, el ex jugador Waldemar Méndez tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para hacer su análisis a esta derrota de los ‘Albos’, en la que, a pesar de la irregular campaña del club, destaca la gran irrupción de Damián Pizarro.

“Me cuesta un poco seguirlo a Quinteros, yo considero más porque tenga bajas importantes o intentó que los refuerzos sean refuerzos y no vengan a completar el plantel, no han rendido y aparece Pizarro, que hoy es el mejor jugador que tiene Colo Colo, es el jugador diferente, el jugador que cuando se dé la pausita para definir, va marcar la diferencia que tiene que marcar”, partió señalando Méndez.

Siguiendo en esa línea, el ex portero fue muy crítico con el nivel que ha mostrado Colo Colo en esta emporada y le dejó un potente llamado de atención a la zona medular del ‘Cacique’ la que no es capaz de abastecer de buena forma a Damián Pizarro.

Colo Colo no pudo ante Boca | Foto: Guillermo Salazar

“Después, Colo Colo es muy aleatorio en su juego, es muy a lo que Palacios puede generar en su momento, no hay generaciones de espacios. A Pizarro ni siquiera le alcanzaban la pelota a su pierna hábil”, declaró en Radio Futuro.

Finalmente, Méndez habló sobre lo que fue el desempeño de Carlos Palacios, quien fue expulsado ante Boca, en la que tuvo buenas palabras para lo que fue su rendimiento en los primeros minutos, pero que le sigue pidiendo más en su modelo de juego, en donde explica que el jugador aún no está en un buen momento físico.

“Entiendo que Palacios fue uno de los destacados en Colo Colo y quizás lo mejor que le he visto a Palacios desde que llegó, no quiero ser mala onda, pero el físico de Palacios, el acondicionamiento para mí a simple vista todavía no me habla de un jugador que esté bien físicamente o al 100%. Das ventaja con el jugador que tiene que hacer la diferencia y que la pudo hacer incluso en esas condiciones, imagínate lo que puede hacer al 100%, eso es un todo, son pequeños grandes detalles”, cerró.