Felipe Raipán se robó la película y mostró toda su humildad luego de su debut goleador en Macul. Con solo 16 años, el juvenil fue el héroe de los Albos ante O'Higgins.

Felipe Raipán vivió una jornada inolvidable en el Estadio Monumental, transformándose en el héroe absoluto de Colo Colo con un golazo de cabeza en el minuto 91 que le dio el triunfo al “Cacique” ante O’Higgins por Copa Chile. Pero más allá de lo futbolístico, el juvenil de apenas 16 años conmovió a más de uno con sus palabras tras el encuentro, reflejando el sacrificio y la historia detrás de su irrupción.

Elegido como figura del partido en la transmisión oficial de TNT Sports, el joven delantero no ocultó su emoción al recordar el camino recorrido. “Mucho trabajo, mi familia que siempre me está apoyando, y cumplir un sueño más es darle alegría a mi familia”, señaló visiblemente emocionado.

En un momento especialmente íntimo, Raipán reveló el costo personal que ha tenido su carrera. “Cuando metí el gol recordé todo lo que había pasado, que dejé a mi familia, a mi mamá y a mi papá los veo una vez al mes… no tengo palabras, muchas emociones”, confesó.

Raipán se robó todas las miradas con su agónico golazo ante O’Higgins.

El juvenil también tuvo palabras de agradecimiento para el plantel y el cuerpo técnico, destacando el respaldo recibido en sus primeros pasos. “Agradecer al profe, a los compañeros que siempre me están apoyando”, comentó, mostrando su integración en un camarín que hoy lo abraza como una de sus grandes promesas.

Uno de los momentos más llamativos de su testimonio fue cuando mencionó a referentes del equipo. “A Arturo (Vidal) lo veía en la tele y decía que nunca podría jugar con él, y ahora es todo un sueño”, expresó, reflejando el impacto que significa compartir cancha con la gran figura que es el King.

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Finalmente, Raipán cerró con un mensaje cargado de cariño para sus cercanos y su tierra natal. “Agradecer a toda mi familia, a la familia de mi polola, al tío que me está viendo, mi papá que lo amo mucho, mi hermano igual. A toda la gente de Pucón, los quiero mucho”, concluyó.