La nueva promesa de Colo Colo firmó su primer contrato profesional luego de una sorprendente aparición en el plantel de honor.

Una gran noticia dieron a conocer este viernes en Colo Colo previo al viaje a Colombia para la intertemporada y el partido amistoso con Millonarios. Esto porque en Blanco y Negro blindaron a una de las nuevas promesas.

Se trata de Felipe Raipán, canterano de 16 años que se estrenó con honores en el primer equipo, dándole la victoria al cuadro popular por 3-2 ante O’Higgins el pasado 25 de junio por la Copa Chile.

El delantero oriundo de Pucón se convirtió en el héroe albo en su segundo partido, pues había debutado días antes contra Deportes Recoleta, siendo una de las nuevas apuestas del entrenador Fernando Ortiz.

Y si bien en su tercer duelo fue expulsado por una fuerte infracción, en el Estadio Monumental confían plenamente en sus capacidades, por lo que lo aseguraron con un contrato profesional.

Así lo dieron a conocer en las redes sociales oficiales del club, donde el juvenil firmó junto a sus padres, por ser menor de edad, y con la presencia del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el gerente deportivo Daniel Morón y el director Jaime Pizarro.

Luego de estampar la firma, el joven Raipán se refirió a este nuevo hito en su naciente carrera profesional: “Mi objetivo es seguir trabajando, rendir en mi categoría, rendir en el primer equipo si me toca jugar y siempre con esfuerzo”.

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“Agradecer a mis compañeros, a mis profesores que siempre están ahí y a toda mi familia que me está apoyando siempre, que está en las buenas y en las malas”, agregó el novel atacante.

Felipe Raipán junto a su familia tras firmar su primer contrato profesional. (Foto: @ColoColo)

Un llamado a no relajarse

Mientras que Mosa también le dedicó algunas palabras e hizo un llamado a estar a la altura con la confianza que le ha dado la institución.

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“Cuando llegas a una institución como esta y firmas un contrato profesional, la institución de 101 años de historia está teniendo y poniendo la confianza en ti. Entonces uno tiene que responder a esa confianza, con trabajo, con humildad, con sencillez, no celebrar mucho las victorias y tampoco llorar mucho las derrotas”, indicó el timonel albo.

En síntesis