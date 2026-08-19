Fernando Ortiz recibe una gran noticia en Colo Colo antes del Superclásico con la Universidad de Chile

Colo Colo ya se empieza a preparar para lo que será su partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se verán las caras ante la Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Para lo que será este partido, el entrenador Fernando Ortiz recibiría una importante noticia dentro de su equipo, en la que podrá contar con la presencia de un jugador que tiene bastante considerado.

Se trata del joven delantero, Felipe Raipán, quien en las últimas horas preocupaba con su presencia por este partido y no precisamente por una lesión, situación que ya fue solucionada.

El atacante de 16 años fue considerado para disputar los encuentros de esta semana de la Selección Chilena sub 16 ante Canadá en suelo nacional, lo que en una primera instancia, lo dejaba sin chances de poder decir presente en el Superclásico.

Raipán podrá decir presente en Colo Colo | Foto: Photosport

Desde Radio ADN indicaron que desde Colo Colo hicieron sus movimientos correspondiente con ‘La Roja’ y el jugador solo disputará el primer partido de la Selección Chilena este jueves 20 de agosto y luego, será liberado para estar disponible en el ‘Cacique’.

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Es como de esta forma, Fernando Ortiz recibe una importante noticia para su partido ante la Universidad de Chile, en la que podrá contar con la presencia de Felipe Raipán.

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