Esteban Paredes le da su bendición a este jugador en Colo Colo: “Tiene muchas condiciones”

El ídolo del 'Cacique', Esteban Paredes le da toda su bendición a este jugador en Colo Colo.

Colo Colo vive hoy un tremendo presente dentro del fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz son los líderes del torneo por una amplia diferencia y ya empiezan a pavimentar su camino a un nuevo título.

Sobre el presente del ‘Cacique’, un histórico del club como lo es Esteban Paredes conversó con Radio ADN y habló puntualmente de un jugador que ha dado qué hablar como lo es Felipe Raipán, a quien le pone fichas por su futuro.

“Lo de Raipán ya lo hemos dicho un montón de veces, es un chico que tiene muchas condiciones, al igual que Yastin Cuevas, hoy Colo Colo tiene delanteros jóvenes que son goleadores, tanto Cuevas como Raipán”, parte declarando Paredes.

Agregando a esto, el ‘Tanque’ siente que Raipán es un jugador que está siguiendo un muy buen camino para dar sus primeros pasos en el fútbol y que ha respondido de gran forma a la confianza que Fernando Ortiz le ha dado.

Paredes y su bendición a Raipán | Foto: Photosport

“Lo veo por un muy buen camino, tiene 17 años este chico, le han dado muchos minutos y ha respondido de buena manera al técnico”, remarca.

Publicidad

Paredes feliz por la cantera de Colo Colo

Concluyendo, Paredes señala con mucho orgullo que Colo Colo hoy en día cuenta con muchas variantes en la cantera del ‘Cacique’, los que sin duda pueden seguir siendo un gran aporte para el ‘Cacique’.

“Esa es la confianza que tienen que tener los chicos hoy día, Maureira, Cuevas, Raipán, Hernández, me parece algo muy interesante lo que hace Ortiz. Hoy Colo Colo tiene para meter mano en el fútbol joven”, cerró.