Los Albos vencen cómodamente a los Celestes en el Monumental. Los hinchas apuntan a una descollante figura.

Colo Colo está firmando una sólida presentación en el Estadio Monumental, donde vence parcialmente por 2-0 con autoridad, mostrando contundencia en ataque y un funcionamiento que ilusiona a su hinchada.

El marcador se abrió temprano gracias a un golazo de Maximiliano Romero a los 24’, quien definió con categoría para encaminar el partido a favor del “Cacique”. Más tarde, a los 39’ Joaquín Sosa aumentó de cabeza, estirando la ventaja tras imponerse en el juego aéreo.

Sin embargo, más allá de los goles, todas las miradas apuntan a Lautaro Pastrán, quien nuevamente está siendo la gran figura del encuentro, repitiendo lo mostrado en el duelo anterior ante Deportes Recoleta.

Pastrán no para de recibir elogios en Colo Colo. (Foto: Andres Pina/Photosport)

El actual “10” de Colo Colo atraviesa un momento espectacular y ya suma al menos cuatro partidos siendo genio y figura, consolidándose como el eje creativo del equipo y despertando la ilusión en los hinchas albos.

En redes sociales, su actuación no ha pasado desapercibida: los internautas lo han llenado de elogios e incluso han surgido memes comparándolo con Ronaldinho, reflejo del alto nivel que está mostrando dentro del campo de juego.

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Por ahora, Colo Colo domina con claridad en el Monumental, pero si algo queda claro es que Pastrán se está robando la película, transformándose en el nombre propio de un equipo que empieza a entusiasmar con su fútbol.

Los elogios a Lautaro Pastrán en redes sociales

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Lautaro Leonel Pastrán desde que el repre le recordó que seguía siendo futbolista profesionalpic.twitter.com/JzEwhiGRXt — Macsi (@MacsiConCS) June 25, 2026

yo en mi pieza creyendo que soy Lautaro Pastrán pic.twitter.com/Syq4iYBbWK — Triplete del Tano Ortiz (@nanittt0) June 25, 2026