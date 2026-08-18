El joven delantero albo quedó fuera de la citación para el Superclásico tras ser nominado a la selección chilena sub 16 que jugará ante Canadá.

Colo Colo ya comienza a preparar el Superclásico 200 de este domingo ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional por la Fecha 20 de la Liga de Primera, y Fernando Ortiz tendrá que realizar al menos un ajuste en la lista de citados tras confirmarse la primera baja en el Monumental.

Se trata de Felipe Raipán, joven delantero de 16 años que no podrá estar disponible para el Superclásico debido a su convocatoria a la Selección Chilena Sub 16, que disputará dos amistosos ante Canadá durante esta semana.

Raipán venía ganando protagonismo en el primer equipo de Colo Colo. El atacante comenzó a sumar minutos debido a la ausencia de Javier Correa y se había convertido en una alternativa, si hasta incluso debutó con goles en el profesionalismo tras anotarle a Limache por el torneo, y O’Higgins en Copa Chile.

Sin embargo, su llamado a La Roja de Ariel Leporati le impedirá formar parte de la banca de Colo Colo este domingo. De esta manera, Ortiz deberá buscar alternativas para completar la nómina ante Universidad de Chile, en un partido clave para los albos en su objetivo de mantenerse en la cima de la Liga de Primera.

¿Por qué no estará Felipe Raipán en el Superclásico?

La ausencia de Raipán se explica por la programación de la Selección Chilena Sub 16. El combinado nacional enfrentará en dos oportunidades a Canadá durante esta semana, ambos encuentros que se disputarán en las instalaciones del CAR José Sulantay.

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El primer amistoso está programado para este jueves 20 de agosto, en un encuentro que se jugará a puertas cerradas. El segundo compromiso se disputará el domingo 23 de agosto a las 11:00 horas, mismo día en que Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile por el Superclásico. Este encuentro podrá ser seguido por los hinchas a través del canal oficial de YouTube de la Selección Chilena.