Fernando Ortiz toma una decisión clave con Vozinha en Colo Colo previo al Superclásico con la U

Colo Colo ya comienza a preparar con todo lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se enfrentarán ante la Universidad de Chile en la edición 200° del Superclásico.

Para este duelo, el estratega del ‘Cacique’ Fernando Ortiz ya empieza a trabajar con todo para llegar de la mejor forma este partido, en la que espera quedarse con la victoria y tres valiosos puntos en su lucha por el título.

Es por esto que el director técnico de Colo Colo tomaría una importante decisión para este compromiso ante la U y que el gran protagonista de esta sería el portero Vozinha.

Según informaron en Radio Cooperativa, Fernando Ortiz tendría decidido en convocar el portero de Cabo Verde Vozinha, quien iría al banco de suplentes para el duelo ante los ‘Azules’.

Vozinha sería considerado para el Superclásico | Foto: Photosport

El guardameta que la rompió toda en el Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde, tendrá su primera gran aparición para este partido, en la que ya está trabajando junto a sus compañeros y es una opción para Ortiz en este importante duelo.

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Con el correr de los días, Ortiz seguirá tomando decisiones dentro del equipo para lo que será su Superclásico ante la Universidad de Chile, en el que buscará sumar su primer triunfo ante su clásico rival.

De esta manera, sin duda que gran parte de las miradas para este Superclásico estarán en la presencia de Vozinha en este compromiso, quien tendría su primera convocatoria desde su llegada a Colo Colo.