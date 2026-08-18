Arturo Vidal y su inesperada reacción a una decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo: “No sé por qué…”

El volante 'Albo', Arturo Vidal dejó este importante mensaje por la decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Colo Colo este pasado fin de semana enredó puntos dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ no pudieron en el Estadio Monumental ante O’Higgins de Rancagua tras igualar a dos tantos.

En el ‘Popular’ no quedó mucho conformismo por lo que fue este resultado, el que le hizo perder dos puntos que son importantes para el equipo de Fernando Ortiz en su lucha por el título.

Sobre lo que fue este duelo, el volante y capitán de Colo Colo, Arturo Vidal analizó en su canal de ‘Kick’ lo que fue la actuación del ‘Popular’, en la que evitó dramatizar con este empate y avisa que siguen firmes.

Dentro de este compromiso, un momento sorpresivo se vivió en el final del duelo, en el que Fernando Ortiz decidió sustituir a Arturo Vidal, cambio que sorprendió al ‘King’ y en la que manifestó aquello a sus seguidores.

Vidal no entendió el cambio de Ortiz | Foto: Photosport

“Me sacó, yo de verdad no entendí el cambio, pero bueno… (risas)”, declaró.

Finalmente, Vidal siguió ratificando su sorpresa por lo que fue este cambio, en la que no entendió la decisión de su entrenador en aquel entonces, pero la acató de forma respetuosa.

Publicidad

“Yo estaba bien, no sé por qué me sacó, pero bueno. (¿Por la tarjeta?) no creo, porque ya había durado todo el partido, pero son decisiones” , cerró.