El jugador tiene tan solo 14 años pero ya ha deslumbrado por su talento tanto en Estados Unidos como en Macul.

Colo Colo podría perder antes de tiempo a una de sus apuestas juveniles más prometedoras. Marcel Olivares, delantero estadounidense de padres chilenos que llegó al “Cacique” en enero para integrarse a la Sub 14, lleva dos semanas entrenando con las divisiones menores de Inter Miami y existe una opción concreta de que continúe su carrera en Florida.

Según informó AS Chile, el atacante llamó la atención del club norteamericano luego de ser convocado en abril a un microciclo de la selección Sub 14 de Estados Unidos. Tras aquella experiencia, el equipo de Lionel Messi y donde también milita el ex albo Maxi Falcón, tomó contacto con el entorno del futbolista para invitarlo a entrenar con el equipo de su categoría, donde incluso ya ha disputado partidos.

La irrupción de Olivares no es casual. El joven delantero brilló previamente en la IdeaSport Soccer Academy de la MLS Next y construyó una impresionante reputación goleadora. Durante la temporada 2024 registró más de 60 goles, cifras que despertaron interés tanto en Colo Colo como en el fútbol estadounidense.

De acuerdo a la información del citado medio, el futuro del atacante aún no está definido. La posibilidad de incorporarse de manera permanente a Inter Miami está siendo evaluada junto a su círculo cercano, en una decisión que podría cambiar radicalmente su proyección deportiva.

Marcel Olivares, joven de 14 años canterano de Colo Colo que podría partir al Inter Miami.

Para Colo Colo, el escenario abre una interrogante importante: mantener a una de sus mayores promesas juveniles o ver cómo otra joya formada parcialmente en el club continúa su crecimiento en el extranjero. Mientras tanto, Marcel Olivares sigue sumando experiencias en uno de los proyectos más atractivos del fútbol estadounidense.

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Con apenas 14 años, el delantero ya acumula interés de dos potencias: los Albos y las Garzas. Un recorrido poco habitual para un jugador que recién comienza su camino profesional.

DATOS CLAVE

Marcel Olivares entrena con el Inter Miami tras sumarse a Colo Colo en enero.

El delantero brilló en la temporada 2024 registrando más de 60 goles en IdeaSport.

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