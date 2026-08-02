El arquero caboverdiano que la rompió en el Mundial 2026 emprendió vuelo hacia Chile este domingo desde Madrid.

En Colo Colo al fin pueden respirar más tranquilos al enterarse que Vozinha emprendió vuelo hacia Chile este domingo por la mañana, tras haber solucionado temas personales que tenían en incertidumbre su fichaje en el cuadro popular.

Luego de una semana y dos días desde que fue anunciado como nuevo refuerzo de los albos, el arquero de 40 años se subió al avión desde Madrid hacia Santiago, tal como lo reportaron pasajeros que comparten el mismo vuelo comercial.

Quien fue la revelación del Mundial 2026 junto a la Selección de Cabo Verde, se trasladó desde Lisboa, Portugal hacia España, para hacer la última escala rumbo a nuestro país, tal como se había planeado desde un principio.

Vozinha embarcó a eso de las 12:30 horas de España en el vuelo IB113 de la aerolínea Iberia, que despegó desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja a las 13:25 horas (07:25 AM de Chile).

Vozinha embarcando en Madrid rumbo a Santiago de Chile.

¿A qué hora llega Vozinha a Chile?

Este es un vuelo directo sin escalas, por lo que el caboverdiano estará aterrizando esta noche en Santiago.

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Según las estimaciones, la hora de arribo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel es a las 20:30 horas, aproximadamente.

Consignar que este es un viaje transatlántico que tiene una duración promedio de 13 horas.

Se espera un gran recibimiento para el portero africano, desde los medios de comunicación y también hinchas que lo vienen siguiendo desde la Copa del Mundo, donde fue furor en redes sociales.

Mientras que mañana (lunes) Vozinha se someterá a los exámenes médicos respectivos, para luego estampar su firma en el contrato con Colo Colo y posteriormente ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

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En síntesis