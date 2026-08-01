Según informan desde Argentina, el delantero de 34 años está en la mira de Independiente de Avellaneda. Hay conversaciones.

Universidad de Chile puede sufrir una inesperada partida en este mercado de fichajes. Uno de los jugadores más criticados tiene la opción de cambiar su rumbo: ese es el caso de Juan Martín Lucero.

Según información de TyC Sports, el delantero de 34 años está en carpeta de Independiente de Avellaneda para el segundo semestre. Es más, ya hay tratativas en marcha por sus servicios.

Pese a que el libro de pases concluye el 31 de julio en Argentina, el elenco bonaerense le envió una solicitud a la AFA para, eventualmente, sumar piezas. Una de ellas es el oriundo de Mendoza.

“Independiente le pidió a la AFA una prórroga para avanzar por un lote de futbolistas: (…) Lucas Carrizo, José Luis Palomino y Juan Martin Lucero“, comenzó indicando el medio.

“También pretende un delantero, allí es donde irrumpe Juan Martín Lucero, actualmente en la Universidad de Chile, ya con el visto bueno del DT y negociando“, agregó.

Juan Martín Lucero: ¿nuevo adiós en Universidad de Chile? (Imagen: Photosport)

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Juan Martín Lucero puede salir de Universidad de Chile

Cabe consignar que el experimentado atacante arribó esta campaña a la escuadra universitaria y tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. No ha respondido a las expectativas.

En esta temporada, Juan Martín Lucero ha disputado una totalidad de 25 enfrentamientos con Universidad de Chile. Pudo anotar tres goles y entregar cinco asistencias en tales compromisos.