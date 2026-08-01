La inesperada condición que puso Vozinha para fichar por Colo Colo: pocos la conocían

Esta fue la gran condición que puso Vozinha para concretar su fichaje por Colo Colo.

En Colo Colo desde hace una semana ya anunciaron lo que fue el fichaje del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien aún mantiene en suspenso lo que es su fecha de arribo a suelo nacional.

Mientras todo el pueblo ‘Albo’ espera por la llegada de una de las grandes figuras del reciente Mundial, en las últimas horas se dio a conocer de una importante petición que solicitó el guardameta para poder arribar a Colo Colo.

Desde Radio ADN informaron que el guardameta solicitó dentro de este negociación el poder ocupar su apodo de Vozinha en su camiseta para poder llegar a Colo Colo, petición que habría sido aceptada por la dirigencia ‘Alba’.

Dentro de la reciente reunión en el Consejo de Presidentes de la ANFP, el mismo Aníbal Mosa habría señalando que la petición fue propia del jugador y que era clave para su fichaje.

Vozinha tiene todo ok para su llegada | Foto: Getty Images

Esta situación hoy en día ya es un hecho, ya que tras un rápido Consejo de Presidentes en la ANFP, todos los clubes de primera división votaron a favor de que el portero caboverdiano pueda ocupar en su camiseta su apodo de Vozinha.

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De esta manera, ya está todo listo para que Vozinha pueda llegar a Colo Colo y tener su reconocido apodo en su camiseta, en la que solo falta que tome el avión para Chile y sea oficialmente presentado ante todo los hinchas del ‘Cacique’.

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