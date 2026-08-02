Este domingo el arquero caboverdiano Vozinha arriba a Santiago para sumarse a Colo Colo y Bolavip no le perderá pisada.

Este domingo en Colo Colo despertaron con una gran noticia, pues a primera hora se enteraron que el arquero Vozinha emprendió vuelo a Chile, tomando a muchos por sorpresa luego de la incertidumbre por su fichaje en el Cacique.

El portero que fue la gran revelación del Mundial 2026 junto a la Selección de Cabo Verde, resolvió los temas personales que tenía en Portugal y esta jornada llegó a España para tomar el avión hacia nuestro país.

Quien se ha transformado en el golero más popular del mundo, con casi 30 millones de seguidores en Instagram, embarcó en Madrid a eso de las 07:30 horas rumbo a Santiago, por lo que llegará esta noche a Pudahuel.

Vozinha en el avión rumbo a Chile. (Foto: Trini Correa)

El itinerario de Vozinha en Chile

Según el itinerario entregador por Colo Colo a los medios de comunicación, el arribo de Vozinha al Aeropuerto Arturo Merino Benítez será a las 20:30 horas aproximadamente.

Pero el futbolista no saldrá por las puertas principales del terminal internacional, pues será resguardado a través de la zona de proveedores, para evitar cualquier aglomeración con los hinchas que le quieran ir a dar la bienvenida.

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Su primera noche en nuestro país la pasará en un hotel del sector oriente, para el lunes pasar por la revisión médica a las 7 de la mañana en la Clínica Meds.

Recién el martes 4 de agosto a las 09:30 horas tendrá su primer entrenamiento con el plantel y conocerá a sus nuevos compañeros, así como al cuerpo técnico que lidera el entrenador Fernando Ortiz.

Finalmente, esa misma jornada pero a las 12:30 horas será su presentación oficial en la sala de prensa del Estadio Monumental.

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De esta forma, Vozinha podría estar en condiciones de ser citado para el próximo partido de Colo Colo, que será de visita ante Unión La Calera el el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis