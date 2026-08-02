En Colo Colo al fin pueden respirar un poco más tranquilos por el fichaje del arquero Vozinha, que fue la revelación en el Mundial 2026.
El capitán de la Selección de Cabo Verde había sido anunciado hace más de una semana como refuerzo del cuadro popular, pero de ahí en adelante no se supo más detalles.
Con el pasar de los días los hinchas empezaron a ponerse nerviosos al ver cómo se retrasaba la llegada del portero de 40 años, quien tampoco había hecho ningún guiño sobre su arribo al Estadio Monumental.
Tanta era la incertidumbre, que incluso el sábado el entrenador Fernando Ortiz declaró que no tenía idea lo que iba a pasar con Vozinha, tras el triunfo ante Everton en Viña del Mar.
Pero para sorpresa de todos, este domingo el caboverdiano emprendió vuelo hacia Chile, incluso el famoso periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, subió una fotografía del golero en el avión junto a su representante.
Captura de la publicación de Fabrizio Romano en X.
Más tarde, se dio a conocer un video de Vozinha embarcando en Madrid rumbo a Santiago en un vuelo comercial, tal como estaba planeado en el itinerario original.
De esta forma, se espera que el guardameta aterrice esta noche en nuestro país, para mañana pasar por la revisión médica y luego ser presentado oficialmente en Macul.
Mira el VIDEO a continuación:
Referente de Colo Colo le cae con todo a este jugador a pesar del triunfo: “Su peor partido lejos”
En síntesis
- Vozinha viajó este domingo desde Madrid a Santiago en un vuelo comercial.
- Arquero de 40 años y capitán de Cabo Verde reforzará a Colo Colo.
- Revisión médica será mañana para luego ser presentado oficialmente en Macul.