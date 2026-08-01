Fernando Ortiz sorprende a Colo Colo con esta confesión sobre la situación de Vozinha: esto dijo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz habló de todo tras el triunfo ante Everton.

Colo Colo hoy tuvo un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en la que en un duelo lleno de goles, venció por 4-3 a Everton de Viña del Mar y se mantiene firme en la punta del torneo chileno.

Tras este compromiso, el DT Fernando Ortiz conversó con TNT Sports e hizo un breve análisis de lo que fue este tremendo triunfo de sus dirigidos en la quinta región.

“Es un triunfo importante. Fue un rival muy difícil, que planteó bien el partido. Lo pudimos resolver en muchas situaciones. Rescato la entrega y muchas cosas, pero hay que corregir”, partió señalando Ortiz.

Siguiendo en esa línea, el ‘Tano’ reconoce que sus dirigidos si bien no tuvieron un partido perfecto, siempre tuvieron la intención de ir para adelante y sacar adelante este compromiso, algo que consiguieron tras sumar los tres puntos.

Colo Colo venció a Everton | Foto: Photosport

“No todo lo hacemos perfecto ni sale como uno piensa. Los jugadores son seres humanos. Todos nos equivocamos y la reacción está”, remarcó.

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Ortiz y el tema Vozinha

Finalmente, Ortiz fue abordado sobre la situación que involucra a Colo Colo con el fichaje de Vozinha, el que aún se mantiene con mucha incertidumbre por su llegada y el DT dejó unos dichos que le metieron más leña a este fuego que parece no acabar.

“¿Sabes?… Yo tampoco”, fue lo que contestó Ortiz a Daniel Arrieta, quien lo entrevistó finalizado el compromiso, colocando más dudas a la llegada de Vozinha.