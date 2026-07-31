Revelan la verdadera razón por la que Vozinha no ha querido fichar por Colo Colo

Cuando todo parecía encaminado para que Vozinha se transformara en el nuevo arquero de Colo Colo tras su brillante actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026, un traspié de última hora podría echar por tierra uno de los anuncios más bombásticos del fútbol chileno en los últimos años. Y es que una inesperada oferta desde África puso en suspenso la operación.

El periodista de GloboEsporte, Rafael Bózeo, explicó a El Mercurio que el principal problema es que el contrato aún no ha sido firmado. “Si Colo Colo tiene el contrato con Vozinha, todo está bien. Solo necesitan presentarlo y él tendrá que ir. Como no hay contrato, no se ha firmado nada, la transferencia no está finalizada”, señaló.

MIAMI GARDENS, FLORIDA – JUNE 21: Vozinha #1 of Cabo Verde warms up before the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Cabo Verde at Miami Stadium on June 21, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

¿Por qué no ha llegado Vozinha a Colo Colo?

El escenario cambió luego de que RS Berkane, subcampeón de Marruecos que jugará la Champions League de África, le presentara una propuesta formal al experimentado arquero. “RS Berkane le hizo una propuesta a Vozinha y está muy cerca de concretarse. ¿Qué influye para eso? Que Berkane está próximo a cerrar la contratación del DT de Cabo Verde en el Mundial, Bubista. La negociación está bien adelantada y uno de los nombres que quiere contratar el club, aprobado por su nuevo entrenador, es Vozinha, jugador de confianza del técnico”, explicó Bózeo.

El periodista brasileño aseguró que ese factor podría inclinar definitivamente la balanza en contra del Cacique. “Bubista es el mejor entrenador africano del último año, llega con la moral alta por lo hecho en el Mundial. Vozinha va a tener la confianza de que va a jugar. Lo de Colo Colo está difícil: es un país que no conoce y el técnico Fernando Ortiz dio una declaración de que no sería titular. Es un gran club, pero no tiene la certeza de que va a jugar; en Marruecos está cerca de casa, el país será sede de la próxima Copa del Mundo y estará con un entrenador que conoce. Por todo eso, está muy próximo que Vozinha sea anunciado como nuevo jugador de Berkane”.

Pese a que en horas de este jueves, el director Jaime Pizarro asegurara que la operación por Vozinha sigue en pie, todo parece indicar que el sueño de Colo Colo podría caerse con el correr de los días.