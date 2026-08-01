Universidad Católica quiere romper el mercado del fútbol chileno: va por esta gran figura

Universidad Católica quiere remecer el mercado con este importante nombre en el mercado de pases.

Universidad Católica alista sus últimos preparativos para lo que será su duelo por una nueva fecha de la Liga de Primera ante Deportes Concepción en el sur de nuestro país, un duelo crucial para los ‘Cruzados’.

Mientras esto ocurre, desde la dirigencia del conjunto de la ‘Franja’ tienen los ojos puestos en lo que es el mercado de pases, en el que esperan poder sumar alguna incorporación antes de cerrar la ventana de transferencias.

El entrenador Daniel Garnero ha expresado en más de una oportunidad su deseo de poder sumar un fichaje para la UC pensando en el segundo semestre y en las últimas horas, ha aparecido un nombre que sin duda puede cumplir sus expectativas.

Se trata del delantero argentino, Ian Subiabre, quien hoy en día está en River Plate y no está considerado por el DT Eduardo Coudet, por lo que desde Argentina le buscan un nuevo destino.

Subiabre es opción en la UC | FOTO: Getty Images

Ante esta opción, uno de los candidatos para el jugador de 19 años es la Universidad Católica, en la que el periodista nacional, Rodrigo Arellano informó en su cuenta de ‘X’, que la UC estaría cerca de concretar la llegada de Ian Subiabre.

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“Trabajo de joyería. A 1 de agosto me dicen que la UC tiene ‘muy avanzada’ la opción de sumar a Ian Subiabre de River Plate. Factor Libertadores, metodología de trabajo del club y posibilidad de valorización serían algunos de los factores puestos en la mesa”, informó.

En esta carrera, los ‘Cruzados’ no corren solos, ya que también Tigre de Argentina inscribió al jugador antes del cierre de pases en aquel país, para también buscar su llegada, por lo que las próximas horas podrían ser cruciales.

De esta manera, en la Universidad Católica esperan poder cumplir el deseo de Daniel Garnero en poder reforzar el plantel y sumar un fichaje de calidad como el de Ian Subiabre, quien le daría una nueva variante ofensiva al equipo.

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