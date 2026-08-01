Colo Colo ya tiene un plan B: el arquero que fue ofrecido si se cae el fichaje de Vozinha

En Colo Colo ponen los ojos en otro portero por si se cae el fichaje de Vozinha.

En Colo Colo hay mucha expectación por lo que es la llegada del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien hace más de una semana ya fue oficializado como refuerzo del ‘Cacique’, pero que aún no aterriza a suelo nacional.

Dentro del ‘Popular’ hay un poco de intranquilidad por lo que es la situación que involucra al portero caboverdiano, quien juega al misterio sobre su futuro, tras ser presentado en Colo Colo.

Ante la poca claridad que ha existido por la situación de Vozinha, en el ‘Cacique’ ya empiezan a ver una panorama diferente en caso de que el portero de Cabo Verde no arribe a Colo Colo, en la que tendrían a un plan B.

El plan B de Colo Colo si no llega Vozinha

Gallese es opción en Colo Colo | Foto: Getty Images

Por la inquietud que hay en Colo Colo por la situación de Vozinha, en las últimas horas ha aparecido un nombre que fue ofrecido al equipo de Fernando Ortiz en caso de que se caiga la operación por este bombástico fichaje.

Se trata del portero peruano, Pedro Gallese, quien hoy milita en el Deportivo Cali de Colombia y es conocido por su basta trayectoria defendiendo el arco de la Selección de Perú.

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Este nombre fue destapado por el periodista nacional Cristian Caamaño en Radio Agricultura, en la que indicó que el guardameta de 36 años fue acercado a la dirigencia de Colo Colo.

“Le ofrecieron otro arquero a Colo Colo, es un seleccionado extranjero: Pedro Gallese, se lo ofrecieron a Colo Colo ante esta incertidumbre que hay con Vozinha, porque no se sabe que pasará”, informó.

De esta forma, las próximas horas pueden ser cruciales dentro del mundo de Colo Colo, en la que analizarán la opción sobre si esperan a Vozinha o buscarán a otro candidato.