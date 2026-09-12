Advierten que Colo Colo tomó una drástica postura sobre Arturo Vidal: “No está fácil”

Según trascendió, la cúpula de Blanco y Negro tiene definidas sus condiciones para renovar el contrato del mediocampista.

Colo Colo tiene que comenzar a planificar el siguiente mercado de fichajes, en el que no solo debe incorporar jugadores y concretar salidas. A la par, el elenco albo debe determinar qué hará con Arturo Vidal.

El histórico mediocampista finaliza su contrato al cierre de esta campaña, por lo que hay dudas sobre su eventual renovación: Blanco y Negro tomó una drástica postura sobre su futuro.

¿Qué pasó? Según informó Cristián Alvarado de Radio ADN, la cúpula dirigencial definió que en caso de negociar la permanencia del volante, lo hará cambiando radicalmente las estipulaciones económicas.

“Yo no puedo garantizar su continuidad para el próximo año (…) Todavía no existe acercamiento alguno entre las partes, el tema todavía no lleva el directorio. Vamos a ver en qué condiciones se dará”, indicó el periodista.

Luego, agregó: “Alguien dentro del club me dice que al menos (debe haber) un recorte presupuestario en el sueldo. Alguien me decía el 50 por ciento, el 40% o el 35% menos de lo que hoy percibe Arturo Vidal“.

El futuro de Arturo Vidal en Colo Colo es un misterio. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal genera incertidumbre en Colo Colo

Sobre la misma línea y finalizando su reporte, el comunicador adelantó que tal medida puede generar incomodidad en el futbolista de 39 años. Una telenovela que recién empieza a escribirse.

“Hay que ver con qué semblante y cómo se lo toma el propio jugador. El tema no está entrampado, pues no existen las reuniones, pero no está fácil“, concluyó Cristián Alvarado.