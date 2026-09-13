El entrenador de Colo Colo no ocultó su amargura tras el empate 1-1 ante los lilas en el Monumental: "Hay que seguir trabajando", apuntó.

Colo Colo dejó escapar dos puntos ante Deportes Concepción tras igualar 1-1 por la fecha 23 de la Liga de Primera. El resultado dejó un sabor amargo en el conjunto albo, que no pudo volver a los triunfos, y tras dos empates consecutivos, achicó su distancia con la UC y la U en la cima de la tabla.

Tras el encuentro, Fernando Ortiz reconoció su molestia por el rendimiento de sus dirigidos y apuntó directamente a la falta de claridad mostrada durante el compromiso en Macul. En conversación con TNT Sports, el técnico albo señaló que “no fuimos claros en ningún momento. No tuvimos la claridad que veníamos teniendo. Hay que seguir trabajando”.

Colo Colo volvió a tropezar en el campeonato (Photosport).

El entrenador también identificó la principal falencia de Colo Colo ante los lilas, especialmente en los metros finales de la cancha: “Llegadas tenemos, pero nos falta claridad en los últimos metros, ser inteligentes”, dijo.

Y luego lanzó: “Hoy a grandes rasgos no me gustó mucho, pero hay que seguir sumando”, cerró el Tano, que sumó su segundo empate consecutivo en el campeonato tras igualar con los lilas.

Con el empate 1-1, Colo Colo llegó a 53 puntos en la Liga de Primera, y si bien se mantuvo en el primer lugar en la tabla de posiciones, la UC y la U. de Chile ahora lo miran a 12 puntos de distancia.

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En síntesis…